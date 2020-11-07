Twitter заблокировал аккаунт экс-советника Трампа – он заявил, что главного инфекциониста США надо «обезглавить»

Twitter навсегда прекратил работу аккаунта бывшего советника президента США Стива Бэннон. В своем видео он предложил «обезглавить» врача Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

На видеозаписи Бэннон ошибочно утверждал, что президент Трамп победил на президентских выборах, несмотря на то, что такие заявления делать рано из-за неопределенности в голосовании шести штатов, которые являются решающими. Также экс-советник Трампа заявил, что главе Белого дома следует уволить врача Фаучи и директора ФБР Рэя.

Затем Бэннон добавил: «Я бы насадил их головы на шпиль. Да. И поставил бы их в два угла Белого дома как предупреждение федеральным чиновникам. Вы либо придерживаетесь программы, либо уходите».

Видео Бэннон обнародовал в своих аккаунтах в Facebook, Twitter и YouTube. Прежде чем Facebook удалил его, ссылаясь на свою политику в отношении насилия и подстрекательства, заявление экс-советника Трампа посмотрели почти 200 тысяч раз.

В ходе президентских выборов в США Twitter заблокировал ряд аккаунтов, которые распространяли дезинформацию об избирательной кампании в Америке. Раньше, когда Трамп писал в соцсети, что выигрывает на президентских выборах, но у него хотят «украсть» победу, Twitter удалил этот пост республиканца.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы выбирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.