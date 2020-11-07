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В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана

07.11.2020

В ночь на субботу, 7 ноября, неизвестные обстреляли помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове.

Как сообщается на сайте консульства, всего было произведено 6 выстрелов. В результате пробиты окно и входная дверь. 

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем», – говорится в сообщении.

Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

Открыто уголовное производство. Полицейские Киевского микрорайона Харькова ведут расследование.


 

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