В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана

В ночь на субботу, 7 ноября, неизвестные обстреляли помещение почетного консульства Азербайджана в Харькове.

Как сообщается на сайте консульства, всего было произведено 6 выстрелов. В результате пробиты окно и входная дверь.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем», – говорится в сообщении.

Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

Открыто уголовное производство. Полицейские Киевского микрорайона Харькова ведут расследование.



