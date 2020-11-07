Оправдание Маркива стало серьезным провалом Кремля

Оправдание в Италии украинского военнослужащего Виталия Маркива – это не просто торжество правосудия. Это еще и серьезный провал российской пропаганды – именно поэтому о решении суда в Милане так скупо сообщают российские провластные медиа, уделявшие предыдущему процессу над Виталием Маркивым пристальное внимание

Обвинительный приговор Маркиву был одновременно и оправданием российского «правосудия». Он доказывал, что страна, которая аннексировала украинский Крым и вторглась в украинский Донбасс, имеет не просто моральное, но и самое что ни на есть прикладное право судить украинских военнослужащих, которые защищали свою страну. Он доказывал, что возбуждение Россией уголовных дел против украинских политиков и военнослужащих – это не идиотизм, а норма цивилизованного правосудия. И что самое важное – этот приговор уравнивал украинских военных с бандитами и наемниками, которые пошли на службу к Путину, чтобы заработать на предательстве родины в Крыму и Донбассе.

Что с того, что живший в Италии Виталий Маркив вернулся домой, чтобы защищать свою страну от оккупации? Теперь он – просто преступник, сознательно убивший журналиста и правозащитника. И, в отличие от преступлений крымских и донбасских наемников и их российских кураторов, это преступление признано европейским правосудием. А если мы начнем говорить об особенностях процесса над Маркивым, о том, что к обвинительному приговору могли быть причастны высокопоставленные друзья Москвы в итальянской власти, то, конечно, эти наши разговоры будут выглядеть лишь жалкими оправданиями. Вчера вам не нравилось российское правосудие, сегодня – итальянское. А все потому, что вы сами преступники и адвокаты преступников.

И это было не просто объяснение новой «реальности», это была еще и подготовка к Гааге, где продолжается процесс по делу об уничтожении малайзийского «Боинга». Пусть там даже кого-то и приговорят. Так и в Болонье кого-то приговорили.

Так вот теперь нет. Крымские предатели, донецкие наемники, российские агрессоры остались теми, кто они есть, и для понимания этого нужны даже не судебные приговоры, а простое знание международного права. А Виталий Маркив не помилован, а оправдан – потому что оказался прав в своем утверждении, что никакого преступления не совершал. И это действительно очень важно, потому что Кремлю уже больше не удастся прикрывать свой выпирающий, как грыжа, срам фиговым листочком итальянского приговора.