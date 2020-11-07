Вслід за Фаготом: Фоззі з ТНМК перехворів на коронавірус

Співак Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі з гурту ТНМК, перехворів на коронавірус. Він захворів після того, як COVID-19 діагностували в колеги Фагота. Зараз артист цілком здоровий і готується до концертів.

Про одужання від коронавірусу Фоззі розповів на особистій сторінці у фейсбуці. Він зізнався, що ПЛР-тест показав негативний результат, тому він повертається до повноцінного життя.

Про симптоми COVID-19 Фоззі з гурту ТНМК розповідати не став, зазначивши, що хвороба у нього протікала за звичним сценарієм, який давно відомий прихильникам. Додамо, що кілька тижнів тому коронавірусом заразився колега зірки Фагот (справжнє ім’я – Олег Михайлюта). Він поборов недугу наприкінці жовтня та навіть встиг проголосувати на місцевих виборах.

Маю трохи антитіл. Перехворів, перевірився. Скоро підуть розсилки: “На вашому святі молодий перехворівший гурт з документами на перехворілість”. Про корону нічого нового не скажу, все й так усім вже відомо. Бережіть себе,

– написав артист.

Схоже, посилення карантинних обмежень, яке ймовірно чекає українців, та погіршення епідеміологічної ситуації не лякає музикантів, а після одужання та режиму ізоляції вони творитимуть з новими силами і готуватимуться до живих виступів.

Фоззі сфотографувався у своєму авто з документом, який підтверджує те, що він вже перехворів на COVID-19. Артист продемонстрував фанам, що карантинних обмежень сумлінно дотримується, адже позував з захисною маскою чорного кольору з написом “ТНМК”.