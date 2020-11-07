Шевченко из-за коронавируса изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду нападающего турецкого «Коньяспора» Артема Кравца.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила коронавирус у футболиста киевского «Динамо» Владислава Супряги.

Также тренер не сможет рассчитывать на Евгения Шахова, Георгия Бущана, Виталия Миколенко, Александра Караваева и Николая Шапаренко, которые лечатся от COVID-19.

В тоже время Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой «Андерлехт» в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против «Гента»), а затем прибыть в Киев на сбор.