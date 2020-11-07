Выборы мэра Херсона: объявлено, кто вышел во второй тур

Во второй тур выборов городского головы Херсона вышли Игорь Колихаев и Владимир Сальдо.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на протокол Херсонской городской территориальной избирательной комиссии, за Колихаева проголосовали 22 777 избирателей (30,75%), а Сальдо набрал 17,09% (12 660 голосов).

Второй тур выборов Херсонского городского головы состоится 15 ноября.

Вместе с тем в Херсонский горсовет прошли 5 партий:

партия Игоря Колихаева «Нам здесь жить» – 23,9%;

ОПЗЖ – 14,5%;

«Слуга народа» – 13,01%;

партия «Блок Владимира Сальдо» – 11,75%;

«Европейская солидарность» – 8,58%.

Остальные 16 партий, участвовавших в выборах, не набрали необходимых 5% голосов.