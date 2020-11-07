В Киеве устроили автопробег к дому главы КСУ

В субботу, 7 ноября, активисты устроили автопробег к дому председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как сообщается на странице события в Facebook, акцию «Тупицкий – вали в Ростов!» организовали Центр противодействия коррупции и Автомайдан.

Сначала активисты собрались у стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, а затем двинулись к дому председателя КСУ под Киевом.

Как сообщает «Суспільне», в акции приняли участие около 30 автомобилей. На машины установили импровизированную виселицу и небольшую пушку.















Возле дома Тупицкого полиция в громкоговоритель призвала соблюдать порядок. Произошли потасовки, в которых принимал участие бывший народный депутат Владимир Парасюк.









Активисты устроили под забором дома открытый микрофон и выступали по очереди.

Позднее участники акции подожгли фаеры, скандируя «Тупицкого в отставку!».







