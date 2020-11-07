Китайський концерн Nio обігнав світового автогіганта General Motors

Китайська фірма Nio змогла обігнати за рівнем капіталізації корпорацію General Motors, яка активно працює на ринку більше ста років. Про це повідомили американські ЗМІ.

На поточний момент ринкова ціна Nio становить 47,6 мільярда доларів. За останні тижні акції фірми збільшилися у вартості в два рази.

Капіталізація концерну General Motors досягла 53,1 мільярда доларів. Цінні папери китайського стартапу ростуть в ціні на тлі можливої ​​перемоги демократа Джозефа Байдена на виборах в США і можливого збільшення попиту з боку споживачів на електромобілі.

Зростанню акцій компаній сприяє і поведінка інвесторів, які розглядають їх, в першу чергу, як організацію технологічного сегмента, а не творців машин.

В даний час General Motors проводить переговори з партнерами з Nikola з приводу укладення угоди комерційного характеру, але до спільного знаменника бізнесмени поки не прийшли. Представники GM поки не можуть сказати достовірно, коли обидві сторони підпишуть угоду.

Nio збирається вийти на межі Китаю і почати реалізовувати власні електрокари і в європейських країнах. У період з 2021 по 2023 роки компанія має намір продати в Старому Світі не менш семи тисяч машин. Свій перший іноземний маркет бренд може відкрити в Данії.