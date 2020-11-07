В Минске силовики задерживают протестующих медиков

Сегодня, 7 ноября, в Минске силовики задержали два десятка участников «марша медиков», который организовала белорусская оппозиция.

Об этом пишет Телеграм-канал «Наша нива».

Так, около 20 человек были задержаны около городской больницы №1, среди них были медики. «Людей в белых халатах доставили к машинам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к собравшимся около Городской клинической больницы №1 подошла группа бойцов ОМОН, которые приехали за час до начала акции. Силовики стали уводить медиков в микроавтобусы и в результате забрали всех протестующих.

Милиция Минска подтвердила факт задержания. «Несколько человек доставлено в территориальное РУВД для разбирательства», — сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.