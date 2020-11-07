На Волыни накрыли три нарколаборатории и разоблачили дилеров

На Волыни правоохранители разоблачили группу наркодельцов, а также ликвидировали три нарколаборатории по производству амфетамина.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с наркопреступностью области.

«Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Волынской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции получили информацию о деятельности группы лиц, производящей и сбывающей амфетамин на Волыни. Организатором незаконного бизнеса оказался 37-летний житель, а его «заместителем» — 32-летний мужчина. Именно он исполнял роль «химика», поскольку в совершенстве знал процесс синтеза химических компонентов и соединений, которые необходимы для изготовления психотропов. Их сообщниками и реализаторами амфетамина стали шесть мужчин в возрасте от 22 лет до 51 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для производства наркотиков преступники оборудовали три нарколаборатории.

«Оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Волынской области совместно со следователями и сотрудниками уголовного розыска волынской полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры и при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и полиции особого назначения провели 16 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также в гаражных помещениях и их транспортных средствах», — говорится в тексте сообщения.

В ходе обысков у преступников удалось обнаружить амфетамин, лабораторные принадлежности, а также оружие и гранату.

На Волыни удалось прикрыть три нарколаборатории. Фото: vl.npu.gov.ua