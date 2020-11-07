Не хватает будки с шаурмой: сети взорвали фото «вагона» с тестами на коронавирус в Киеве

В Киеве на проспекте Правды появился так называемый «первый мобильный Covid-19 пункт», где делают тесты на коронавирус. Он больше напоминает строительный вагончик.

Соответствующее фото опубликовали на Facebook-странице «Киев Оперативный».

«Друзья, а что это за бизнесмены такие в строительном вагончике тесты делают? Еще и парковочные места заняли», — подписал фото автор публикации.

На пункте написано, что цена анализа с результатом в тот же день — 950 гривен, а с результатом на следующий день — 1200.

Пользователи активно комментируют нововведение.

«Это как в Китае только там больницы за неделю построили а у нас в будках будут лечить», «Наверное наши берут пример с Китая, там за 2 дня выстроили большую больницу, а у нас поставили собачью будку», «Так ведь Степанов обещал массовое тестирование. Правда промолчали, что это так дорого. Такие обследования нужны мобильные и места для парковки забрать это правильно. Вот только это должно стоить гривен 100, максимум», «На свободном справа парковочном месте, я бы добавил будку с шаурмой, биотуалет и две лавочки. И тогда бы было почти, как в Бельгии», — пишут комментаторы.