Rezvani випустить шестиколісний позашляховик Hercules

Компанія Rezvani частково розсекретила майбутній пікап Hercules 6×6. Новинку охрестили «богом всіх пікапів».

Як стало відомо MMR, базовим агрегатом для пікапа стане 289-сильний атмосферний двигун V6 об’ємом 3,6 літра (352 Нм). Також будуть версії з V8 продуктивністю 507 та 1014 «коней».

Модель Hercules, як і Tank, буде побудована на основі серійного позашляховика Jeep Wrangler.

Дизайн моделі швидше за все буде виконаний в тому ж екстравагантному стилі, що і зовнішність Rezvani Tank:

За матеріалами MMR