В России при крушении самолета разбился ведущий центральных телеканалов

В России при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. Колтовому был 41 год.

Известно, что россиянин был ведущим ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ, а также соведущим шоу «Звезды сошлись».

По информации Telegram-канала 360, вместе с Колтовым погибла и его жена.

ЧП произошло возле поселка Томилино Московской области. Предварительно, всего погибли два человека. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Очевидцы говорят о том, что самолет Cessna загорелся еще в воздухе.

По предварительной информации МЧС РФ, у воздушного судна был неисправный двигатель.





Видео с места авиакрушения: