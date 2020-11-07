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В России при крушении самолета разбился ведущий центральных телеканалов

07.11.2020

В России при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. Колтовому был 41 год. 

Известно, что россиянин был ведущим ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ, а также соведущим шоу «Звезды сошлись».

По информации Telegram-канала 360, вместе с Колтовым погибла и его жена.

ЧП произошло возле поселка Томилино Московской области. Предварительно, всего погибли два человека. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Очевидцы говорят о том, что самолет Cessna загорелся еще в воздухе.

По предварительной информации МЧС РФ, у воздушного судна был неисправный двигатель.


Видео с места авиакрушения:

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