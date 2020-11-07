В России при крушении самолета разбился ведущий центральных телеканалов

В России при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погиб телеведущий Александр Колтовой.
Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. Колтовому был 41 год.
Известно, что россиянин был ведущим ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ, а также соведущим шоу «Звезды сошлись».
По информации Telegram-канала 360, вместе с Колтовым погибла и его жена.
ЧП произошло возле поселка Томилино Московской области. Предварительно, всего погибли два человека. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.
Очевидцы говорят о том, что самолет Cessna загорелся еще в воздухе.
По предварительной информации МЧС РФ, у воздушного судна был неисправный двигатель.
Видео с места авиакрушения: