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В Украине разрабатывают две вакцины от COVID

07.11.2020

Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины является вторым разработчиком вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Да, это другой кандидат. Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант», — сказал он в интервью изданию Сегодня.

По словам Ляшко, сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у будущей вакцины дальнейший путь развития или нет.

«То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину», — пояснил он. 

Ляшко также отметил, что есть и еще одна вакцина от коронавируса, которая успешно прошла доклинические испытания.

«Да, действительно есть доклиника, проведенная украинскими компаниями, которая дает определенные положительные результаты, чтобы запускать процесс регистрации, производство кандидата-вакцины и проведения клинических исследований», — уточнил он.

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