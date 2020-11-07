Это недопустимо: Степанов возмутился, что пациентов с коронавирусом заставляют закупать средства, начиная от шприцов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство отслеживает и изучает все жалобы больных коронавирусом, которые проходят стационарное лечение в медучреждениях.

Об этом он сообщил во время онлайн-совещания с регионами по вопросам преодоления COVID-19.

Степанов отметил, что ситуация с заболеваемостью в Украине очень тяжелая, поэтому особенно важно, чтобы вовремя и в полном объеме выполнялись стандарты и протоколы Минздрава.

«Мы тщательно отслеживаем все источники информации, в частности, изучаем жалобы пациентов», — сказал он.

По словам Степанова, в ведомстве видят списки лекарств и чеки пациентов, которые их заставляют покупать в больницах.

«Иногда заставляют закупать за свои средства лекарства, начиная от физраствора и шприцов. Я считаю это недопустимым», — подчеркнул министр.

Он добавил, что при расчете медицинских тарифов были учтены все средства, входящие в национальный протокол оказания медицинской помощи при коронавирусе. Степанов также отметил, что сейчас важнейшей задачей является обеспечить до 80% коек в больницах кислородом во всех областях.