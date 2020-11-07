Вчені дізналися, чим небезпечний для тіла звичайний рис

Виявилося, що популярний продукт несе з собою небезпеку для людського організму.

Рис – один з найбільш широко споживаних продуктів у всьому світі, але він небезпечний тим, що містить в собі велику кількість миш’яку.

До такого висновку прийшли вчені з Шеффілдського університету (Великобританія). Виявилося, що рис поглинає приблизно в десять разів більше токсичного неорганічного миш’яку, ніж інші зернові культури.

За словами вчених, рис вирощують на затоплених рисових полях, які поглинають канцерогенні сполуки, присутні в ґрунті. Забруднені підземні води вважаються найбільшою загрозою для здоров’я людей з точки зору впливу миш’яку, який використовують для зрошення рису.

До слова, у багатьох азіатських країнах немає правил, які б встановлювали обмеження на неорганічний миш’як при споживанні рису. Вчені провели нове дослідження, яке показало, які методи приготування рису найбільше знижують вміст миш’яку і зберігають його поживні речовини.

Вони провели дослідження чотирьох процесів приготування рису – з використанням немитого рису, промитого рису, попередньо замоченого рису і пропареного рису. Коли вчені закінчили аналізувати результати, то виявили, що пропарювання знижує найбільшу кількість миш’яку з рису, зберігаючи при цьому його поживні речовини.