Избирательные страсти в США: Трамп бьется в истерике

В США подсчет голосов затянулся настолько, что пауза выглядит совсем уж перетянутой и даже Станиславский, уделявший особое внимание умению держать паузу, безусловно, не выдержал бы и сказал «Не верю», или «Этот сломался, несите следующего». В общем, тут уже смешались кони и люди, а потому – уже неясно за кем надо посылать, чтобы все это правильно истолковать, за Софоклом или Жванецким.

В общем, согласно последнему обзору выборов от «The Hill», Байден укрепил свои позиции в пятницу и сохранил эту тенденцию на выходные:

«Байден расширил свое преимущество в Пенсильвании и Джорджии, двух штатах, где президент Трамп лидировал утром в пятницу, при этом укрепил свои преимущества в Неваде и Аризоне, поставив его в сильную позицию, чтобы выиграть президентские выборы.

Бывший вице-президент имеет примерно 29000 голосов преимущества в Пенсильвании, разрыв рассматривается как достаточный на его пути к победе, и 4000 голосов края в Джорджии. Победа Байдена в Персиковом штате станет первым случаем победы кандидата в президенты от Демократической партии с 1992 года и запишет Джорджию как актив демократов в будущих избирательных циклах…

Лидерство Байдена также выросло почти до 23 000 голосов в Неваде, и в то время как его лидерство в Аризоне сократилось примерно до 30 000 голосов, прогнозисты сомневаются, что Трамп сможет набрать там достаточно поддержки, чтобы наверстать упущенное».

В общем, мы внимательно следили за динамикой подсчета голосов всю пятницу, причем – делали это по нескольким источникам, и в первую очередь по Фокс-Ньюс, активу Трампа и вот как это выглядит чисто с точки зрения динамики. В Пенсильвании и Джорджии, действительно изначально лидировал Трамп и если смотреть просто на карту США, то она почти полностью выглядела красной. Примерно так же красными смотрятся и карты конкретного штата, в отдельности.

Но фокус в том, что площадь решает не все. Большие площади занимают сельские избирательные участки, но большая часть избирателей находится локально в мегаполисах и на карте этого не видно. Небольшое синее пятнышко, посреди красного моря – не дает представления о ситуации, а там находится подавляющее количество избирателей.





Так вот, в Джорджии, а потом и в Пенсильвании, Байден сначала догнал Трампа, а потом и вышел вперед. Сначала на несколько сотен голосов, потом – на несколько тысяч, и потихоньку стал наращивать отрыв. И тут у Трампа началась истерика. В этом элементе его абсолютно нельзя сравнивать с Обамой, который спокойно и без скандалов передал свои полномочия.

Хотя победа Трампа в 2016 году еще будет расследована до конца, а не до половины, как в настоящий момент. Тогда уже было всем понятно, что российские спецслужбы грубо вмешались в ход выборов и в результате пострадала кандидат от демократов. Но до сих пор следствие не сформулировало то, в чью пользу сработали россияне. Но ответ на этот вопрос, рано или поздно, будет оформлен. И тем не менее, власть была передана Трампу без эпичных драм, истерик и танцев с бубнами.

Но дедушка Донни не из тех, кто придерживается правил и традиций. Суды уже завалены исками на пересчет голосов и часть из них уже отклонена, а часть – находится в стадии пересчета, в частности – в Джорджии. Трамп же бьется в истерике и заявляет о том, что у него украли выборы. Дело дошло до беспрецедентных случаев.

Твиттер стал блокировать поток его сознания, оставляя уведомление о том, что твит удален как ложный, способный повлиять на ход выборов. Но и это не все. Ряд телеканалов были вынуждены прервать речи Трампа, по той самой причине. Трамп не просто нес откровенную ложь, но и просто потерял лицо, чего не было в исполнении действующего президента США.

Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа было то, что из-за возраста, Байден имеет психические отклонения. Несколько раз он просто называл его дураком. Кстати, если кто-то возьмется подсчитать всех тех, кого Трамп успел назвать дураком за 4 года своего правления, то наверняка наберется батальон или даже полк таких людей.

Так вот, судя по поведению в дни после окончания голосования, вопросы о психическом здоровье возникают уже к самому Трампу, поскольку он открыто сыплет выражениями типа «мошенники, укравшие выборы» или «правильные голоса и неправильные голоса». Такой дичи не нес ни один из его предшественников.

Тем не менее, в такой скандальной ситуации, после этих сплошных обвинений, подсчет голосов, на оставшихся участках этих нескольких штатов, пошел намного медленнее и продолжится на выходных, чего вообще никто не мог ожидать, но как оказалось, не это самое интересное в этой эпопее.

Ведь Штаты живут не только выборами. Там продолжаются и другие значимые процессы, например – эпидемия коронавируса, с которой Трамп не захотел бороться серьезно и как положено. Более того, после того как он сам переболел короной, он вообще плюнул на эту тему, а тема (по Ницше) – плюнула в него и вообще – в США.

Так вчера, 6 ноября, США пересекли психологическую отметку в 10 миллионов инфицированных, с момента начала эпидемии. Более того, в этот же день, был установлен абсолютный мировой рекорд суточного прироста инфицированных, показанных одной страной и эта страна – США. Итак, теперь этот рекорд составляет 132 540 случаев за 24 часа. И раз уже речь идет о суточных рекордах, то в этот день был поставлен и наш собственный рекорд, с преодолением психологической отметки, а именно – 10 746 случаев, ну и мир – тоже поставил рекорд – 617 383 случаев инфицирования и 9 084 погибших за сутки.

Так вот, на фоне такого катастрофичного развития событий в США и мире главной темой Штатов стало то, кто уговорит Трампа не быковать и принять результаты выборов достойно, без чудовищного срача, который он умеет исполнять лучше всего. Штаты уже могли видеть, как он это делает по менее значимым поводам, а тут он может вытворить что-то из ряда вон выходящее. И вот там гадают, кто его может уговорить, Иванка, Кушнир или кто-то из близких ему людей.

Вдумаемся, флагман демократии, высшее его руководство, ищет людей, которые могли бы рассказать действующему президенту о том, что он действительно проиграл выборы (если так покажет подсчет голосов) и должен тихо уйти из Белого дома. Вот это сейчас там является самой насущной проблемой, а не корона.

Мог бы кто-то предположить еще 10 лет назад, что такое в принципе может случится в США? Я – нет. А вы?