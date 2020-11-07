Трамп заявил, что выиграл выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что победил в выборах главы американского государства.

Об этом он написал в Twitter. При этом нынешний глава Штатов отметил, что выиграл выборы «с большим отрывом».

«Я выиграл эти выборы, с большим отрывом», – говорится в сообщении.

Также Трамп в соцсети написал, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно.

«Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени – Ред.) вторника – дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов», – сообщил он.

По его словам, «в эти часы происходит нечто плохое, когда законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода – тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет. Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место», – писал в сети Трамп.

Добавим, что состоянием на вечер 7 ноября общие результаты выборов президента США выглядят следующим образом: Джо Байден набирает 50,6% голосов, Дональд Трамп – 47,7%.





