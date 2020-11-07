Олег Винник рассказала о последствиях перенесенного коронавируса

В конце сентября Олег Винник сообщил, что заразился коронавирусом.

Случилось это во время участия в шоу “Танці з зірками”, поэтому от выступлений пришлось отказаться и заняться своим здоровьем.

Артист уже получил негативный тест на COVID-19, а вот последствий после заболевания избежать не удалось. Об этом он рассказал в интервью для Viva!

Олег сообщил, что чувствует себя здоровым, вот только способность воспринимать запахи и вкус пищи еще полностью не восстановилась. Но это не единственное, что напоминает ему о коронавирусе.

Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в “Танцях з зірками” и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов, отметил певец.

В настоящее время музыкант полностью погрузился в творчество и работает над новыми композициями, которыми собирается удивлять своих поклонников уже в ближайшее время.

Была длительная пауза и я очень соскучился. Есть в планах и дуэт. Песня — просто бомба! Решение о коллаборации принималось в начале карантина, и так получилось, что мы ее еще не выпустили. Я не соглашаюсь на дуэты, если меня не цепляет материал. Но в этом случае я сразу почувствовал, что трек написан для меня.

Так что ждите, песня очень достойная и дуэт будет очень интересным и неожиданным, заинтриговал певец.