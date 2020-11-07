Оправдание Виталия Маркива стало катализатором: в Италии наёмников начали сажать в тюрьму

Или, может, вы думали, что у некоторых итальянцев просто так подгорело, когда Украиной был опубликован список итальянских наёмников? А такой списочек у Украины не только на наёмников из Италии, там их много…

Давно ни для кого не секрет, что на востоке Украины за деньги Кремля воюют наёмники из разных стран. Каждый из них оправдывает своё нелегальное нахождение на оккупированных Россией частях областей Украины по-разному, но правда одна — деньги.

Говорят, деньги не пахнут?

Враньё. Все деньги пахнут… смертью, всё от суммы зависит. Кто-то убивает за копейки на дозу или пузырь боярышника, кто-то из зависти и жадности, а кто-то убивает, принимая участие в вооруженных формированиях, именно поэтому абсолютно все деньги, у кого бы они не находились в руках, пахнут смертью либо обладателя денег, либо за убийство кого-то.

Именно поэтому я не верю в высокий полёт мысли оправдывающего своё присутствие на стороне русских оккупантов, террористов и убийц ни одного иностранца. Но всех этих иностранцев объединяет одна прелестная вещица и называется она — страх.

С недавнего времени эти иностранцы стали бояться ареста и суда над ними у себя на родине. И это не может не радовать.

Кратко о чём я:

Антонио Катальдо, 35 лет, итальянец — приговорён к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за несанкционированный призыв (организацию и сбор наёмников) на службу или участие в боях на службе иностранного государства;

Олси Крутани, 39 лет, албанец, давно проживающий в Милане, Италия — приговорён на территории Италии к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за несанкционированный призыв (организацию и сбор наёмников) на службу или участие в боях на службе иностранного государства;

Владимир Вербитский, 26 лет, молдаванин, давно проживающий в городе Парма, Италия — приговорён к одному году и четырём месяцам лишения свободы.

Первые два считаются в первую очередь рекрутерами, третий — «простым» бойцом. Все трое были арестованы на территории Италии перед своим отправлением на восток Украины через Россию.

Эти трое являются первыми осуждёнными в Италии, которые понесли наказание за превращение в фактических наемников на службе у Москвы. Реальные сроки, пусть и маленькие, а ведь они не успели ещё даже из Италии вылететь. Представляете, какие сроки будут тем, кто уже нелегально воюет за деньги Кремля? По итальянским законам — это от 4 до 15 лет тюрьмы.

Или может вы думали, что у некоторых итальянцев просто так подгорело, когда Украиной был опубликован список итальянских наёмников? А такой списочек у Украины не только на итальянских наёмников, там их много.

И итальянских коммунистов разорвало в клочья, когда они, делая всё в сотрудничестве с Кремлём, не смогли добиться обвинения Украины и её народа в преступлениях против человечества. Более того, итальянский суд оправдал действующего нацгвардейца Виталия Маркива, тем самым смыв распространяемую Кремлём грязь со всей украинской армии.

А это значит что? А это значит, что оправдание Виталия Маркива стало катализатором для всех. На судебном процессе, прогремевшем на весь мир, доказано присутствие нелегальных вооруженных формирований, выступающих в интересах Кремля на востоке Украины. Проще говоря, наёмников убивающих людей за деньги.

Андреа Палмери, Габриеле Каругатти и прочая живность, готовьтесь отвечать за убийство украинцев на их земле

Чёрная Туфелька