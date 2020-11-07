Дипломат розповів, як звільнити Донбас і провести там вибори та назвав дві проблеми

Дипломат наголосив, що в разі виконання всіх 13 пунктів Мінських домовленостей тимчасово окуповані території Донбасу справді можуть перейти у конституційно-правове поле України. Якщо ж цей варіант не буде можливо втілити в життя, варіантом «Б» буде введення на Донбас миротворчої місії.

Про це пише в своїй статті для «Апострофа» посол України в Хорватії та в Боснії і Герцеговині в 2010-2017 роках Олександр Левченко.

«Саміти в Нормандському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина), а також засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) повинні допомогти імплементувати всі пункти даних угод, що має привести до остаточного розв’язання конфлікту на Донбасі й повернення Україні тимчасово окупованих територій. Водночас, є зрозумілим, що деякі пункти Мінських угод, наприклад, Комплекс заходів щодо виконання Мінських домовленостей, без залучення додаткових імплементаційних інструментів виконати просто неможливо. Це, зокрема, пункт 10: «Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та найманців із території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп», а також пункт 12 — проведення місцевих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу, які згідно положенням пункту 4, мають відбутися відповідно до чинного українського законодавства», — звернув увагу Левченко.

За його словами, проблема криється в тому, що на шостому році після підписання Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей лише цьогоріч вдалося реально втілити в життя його пункти.

«Вдалося домовитися про розведення військ на кількох критичних ділянках дотику, добитися поки що далеко не абсолютного режиму тиші, здійснити обмін утримуваними особами, хоча багатьох ще не вдалося повернути. Звичайно, були зроблені важливі перші кроки до мирного урегулювання, але це тільки прелюдія до повної реалізації Мінська.

Треба розуміти, що якби пункт 10 документу був виконаний, то конфлікт на Донбасі відразу б закінчився — адже з лінії дотику та всієї тимчасово окупованої території пішли б усі незаконні збройні формування (1-й та 2-й «армійські корпуси», так звані козаки, добровольці та інші незаконні озброєні групи), а значить реінтеграція регіону для мирного населення відбувалася б дуже спокійно, швидко та безболісно», — наголосив Левченко.

Важливим моментом є те, що сепаратисти та російські військові, які незаконно базуються на окупованому Донбасі, самостійно не збираються виконувати цей пункт Мінських угод, який позбавляє нелегітимні утворення — «ЛНР» та «ДНР» будь-якої військової підтримки, то лише застосування додаткових інструментів тиску та примусу може забезпечити повне виконання цього пункту Мінської угоди.

«Інша проблема — організація та проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях. Вони мають проходити за українським законодавством, проте всім зрозуміло, що «ЛДНР» є утворенням, яке суперечить чинній Конституції й законам України, а тому організовувати та проводити вибори на тимчасово окупованих територіях має якийсь інший орган, кому офіційний Київ може довіряти і який матиме міжнародну легітимність», — зауважив дипломат.

Він звернув увагу на те, що за хорватським досвідом, під час реалізації Ердутської мирної угоди, яка дещо схожа на Мінську, відбулося запрошення на тимчасово окуповані території миротворчої місії ООН на чолі з Міжнародною перехідною адміністрацією (МПА).

«Мандат щодо направлення міжнародної місії надає РБ ООН за згодою сторін у конфлікті. За хорватським сценарієм, це був офіційний Загреб, сепаратисти, які контролювали частину хорватської території, та Сербія. У нашому випадку це буде офіційний Київ та Росія, яка повністю контролює дії «ЛДНР», — резюмував Левченко.