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«Давай, беги в супермаркет»: усиление карантина в Украине высмеяли меткими фотожабами

07.11.2020

На ужесточение условий карантина в Украине, которые инициирует Министерство здравоохранения, в сети отреагировали с юмором.

“Апостроф” собрал забавные картинки, которые публикуют пользователи в сети.

В частности, авторы фотожаб иронизируют по поводу ограничения работы супермаркетов и спортзалов. На одной из картинок милая собачка предлагает хозяину сбегать в супермаркет за гречкой. Героем еще одной забавной картинки стал кот, который напоминает своему хозяину: “А помнишь как ты плюшки в ТРЦ ел, а потом в спортзале их отрабатывал? Забудь”.

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