Байдена назвали президентом, но Трамп объявил о своей победе

Джо Байден станет 46-м президентом США после победы в штате Пенсильвания, где он родился, позволив ему получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. О своей победе политик уже успел сообщить в сети.

Как сообщает CNN, получив в Пенсильвании 20 голосов выборщиков, Байден теперь имеет в общей сложности 290 голоса выборщиков. Однако нынешний президент США Дональд Трамп в Twitter написал, что он победил в выборах главы американского государства.

«Я выиграл эти выборы, с большим отрывом», – говорится в сообщении.

При этом Байден в Twitter уже поблагодарил американцев за поддержку и доверие.

«Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны. Предстоящая нам работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили», – написал он.

Также Трамп в соцсети написал, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно.

«Десятки тысяч голосов незаконно приняты после 20:00 (местного времени – Ред.) вторника – дня выборов. Сотни тысяч голосов незаконно не были приняты во внимание, но это уже другое дело. Это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов», – сообщил он.

По его словам, «в эти часы происходит нечто плохое, когда законной прозрачности жестко и жестоко не дают хода – тракторы блокируют двери, окна занавешены плотными занавесями, чтобы нельзя был видеть, что происходит в комнатах, где идет подсчет. Внутри происходит нечто плохое. Крупные изменения имели место», – писал в сети Трамп.







Кроме того, Трамп заявил, что эти выборы еще далеко не окончены и намерен оспаривать результаты голосования, передает Reuters.

«Мы все знаем, почему Джо Байден торопится выдавать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт в том, что эти выборы еще далеки от завершения», – сказал текущий глава Белого дома.

Добавим, что состоянием на вечер 7 ноября общие результаты выборов президента США выглядят следующим образом: Джо Байден набирает 50,6% голосов, Дональд Трамп – 47,7%.

Добавим, что Федеральная комиссия США по выборам не получила доказательств фальсификаций при голосовании в стране.

«Было очень мало жалоб относительно организации выборов и очень мало подкрепленных доказательствами жалоб. Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней», – сообщила в эфире CNN член ведомства Эллен Уайнтрауб.

Она подчеркнула, что «к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций».



