Богдана заметили в ресторане с Собчак

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встречался в одном из турецких ресторанов с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Соответствующий снимок опубликован 3 ноября в Instagram-аккаунте ресторана Seven Hills в Стамбуле.
Подпись под фото гласит: «Сегодня у нас был специальный гость: спасибо Ксении Собчак за посещение».
На снимке оба сидят за пустым столом без масок, а телеведущая улыбается в камеру. Других подробностей о встрече не уточняется.
Отметим, что примерно в этот же время, 4 ноября, вышло интервью с Богданом «Украинской правде».
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