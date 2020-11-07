Богдана заметили в ресторане с Собчак

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встречался в одном из турецких ресторанов с российской телеведущей Ксенией Собчак.

Соответствующий снимок опубликован 3 ноября в Instagram-аккаунте ресторана Seven Hills в Стамбуле.

Подпись под фото гласит: «Сегодня у нас был специальный гость: спасибо Ксении Собчак за посещение».

На снимке оба сидят за пустым столом без масок, а телеведущая улыбается в камеру. Других подробностей о встрече не уточняется.

Отметим, что примерно в этот же время, 4 ноября, вышло интервью с Богданом «Украинской правде».