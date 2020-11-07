Глава наркокартеля с российскими корнями оценила украинское правосудие в $85 тыс

Уроженка страны-агрессора промышляла производством метадона.

В Киеве задержали организатора наркогруппировки, которая за освобождение сообщников предлагала взятку в 85 тыс. долларов следователю, прокурору и судье, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Гражданка Российской Федерации — организатор нарколаборатории обратилась к правоохранителю с предложением о передаче взятки за избежание наказания за преступления, связанные с производством метадона, как ее лично так и ее сообщников — двух граждан Украины и гражданки Российской Федерации, которые были задержаны в ходе совместной операции столичной прокуратуры и полиции.

По договоренности, взятка должна была составлять 85 тыс. долларов США, из которых 35 тыс. долларов составляли средства, изъятые у участников преступной группы во время обысков, а остальное злоумышленница должна была передать двумя траншами. Указанная неправомерная выгода предназначалась для подкупа следователя и прокурора в уголовном производстве, а также судьи.

4 ноября правоохранители прекратили работу мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства, правоохранители изъяли около 35 кг метадона, более 1 тонны прекурсоров, почти 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы).