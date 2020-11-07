Под Днепром загорелся частный дом: на пожаре погибли цыплята (видео)

В Покрове Днепропетровской области сегодня, 6 ноября, произошел пожар, жертвами которого стали цыплята, сообщает “Днепр оперативный“.

Получив вызов о возгорании в 13:19, прибывшие на место вызова спасатели установили, пожар возник одновременно в двух спальных комнатах одноэтажного жилого дома и внутри помещения летней кухни. Огнеборцы оперативно начали локализацию всех трех очагов пожара. Огнем повреждены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя отделка стен. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар локализован в 13:45 и ликвидирован в 14:05.

Во время тушения огня внутри летней кухни, огнеборцами обнаружены тела ориентировочно 30 цыплят, которые содержались в металлическом вольере, расположенного внутри помещения. Причина пожара устанавливается.