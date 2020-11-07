Ученые доказали пользу ношения масок при пандемии коронавируса

Ученым удалось обнаружит, что коронавирус протекает в более легкой форме у тех людей, которые находились в защитной маске в момент заражения. Об этом сообщает EFE.

Испанский ученый Висенте Сориано провел исследование, по результатам которого были проанализированы данные о вспышках коронавируса в Мадриде за время первой волны пандемии. При этом ученый сравнил разные степени госпитализации и передачи вируса.

Во время исследования изучался дом с монахинями, в котором заразились 25 людей. Половина людей были старше 65 лет, однако никто из них в госпитализации не нуждался. Ученый считает, что это связано с ношением масок.

В другой фазе исследовалась встреча десяти людей, проведших три часа без масок в закрытом пространстве при соблюдении дистанции. Все люди заразились коронавирусом и были госпитализированы.

«Это говорит о том, что воздействие низкой концентрации коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными», — пояснил ученый.

По его мнению, защитная маска может уберечь человека от тяжелой формы коронавируса.