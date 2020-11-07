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Байден сделал первое заявление после победы на выборах президента США

08.11.2020

Избранный президент выразил благодарность американскому народу. 

Демократ Джо Байден, который победил на президентских выборах в США, поблагодарил американцев и обещал оправдать их ожидания.

Об этом он 7 ноября написал на своей странице в Twitter. 

Байден отметил, что впереди много работы и пообещал «быть президентом всех американцев».

«Америка, я имею честь, что ты выбрал меня возглавить нашу великую страну. Работа, которая нас ждет, будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом всех американцев — независимо от того, проголосовали вы меня или нет. Я оправдаю доверие, которое вы положили на меня «, — написал он. 

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

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