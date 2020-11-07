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Трамп играл в гольф, когда Байдена объявили победителем выборов президента США

08.11.2020

Когда пришло известие, что Байден приобретает лидерство, Трамп был на своем поле для гольфа. 

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 7 ноября в разгар подсчета голосов уехал из Белого дома в свой гольф-клуб, который расположен в штате Вирджиния.

Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Трампа, пишет ВВС. 

Отмечается, кортеж Трампа покинул Белый дом и через некоторое время его заметили на поле для гольфа, принадлежащего политику. В Трампа заметили, что он впервые после проведения выборов покинул Белый дом.

Предполагают, что именно с гольф-клуба он сделал свое заявление относительно недовольства результатом выбором в ключевом штате Пенсильвания.

К слову, сегодня в Вашингтоне теплая и солнечная погода, по прогнозу синоптиков, там 24 градуса. 

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