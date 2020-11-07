Медики назвали фрукт, который полезен для сосудов

Осенью самое время включить в свой рацион гранат. В его составе содержатся витамин Р, группы В, аскорбиновая кислота, природные сахара, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли, натрий, марганец, калий, железо и магний.

Медики называют следующие полезные свойства граната:

повышает уровень гемоглобина;

способствует нормализации давление крови и уменьшает симптомы вегетососудистой дистонии;

положительно влияет на нервную систему и помогает уменьшить последствия стресса, а также поможет при бессоннице;

укрепляет стенки сосудов;

содержит натуральные антиоксиданты, которые помогают замедлить старение;

облегчает суставную боль;

помогает нормализовать желудочную деятельность, полезен при кишечных расстройствах;

рекомендуется употреблять при заболеваниях печени, почек, легких;

снижает риск развития рака желудка;

обладает закрепляющими свойствами;

полезен для мужского здоровья.

Как и все продукты, гранат имеет противопоказания к употреблению, а именно: гастрит, язва, энтерит; геморрой или предрасположенность к запорам; индивидуальная непереносимость; аллергия; повышенная кислотность желудка.