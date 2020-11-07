Повінь – зміна системи

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Медики назвали фрукт, который полезен для сосудов

08.11.2020

Осенью самое время включить в свой рацион гранат. В его составе содержатся витамин Р, группы В, аскорбиновая кислота, природные сахара, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли, натрий, марганец, калий, железо и магний.

Медики называют следующие полезные свойства граната:

  • повышает уровень гемоглобина;
  • способствует нормализации давление крови и уменьшает симптомы вегетососудистой дистонии;
  • положительно влияет на нервную систему и помогает уменьшить последствия стресса, а также поможет при бессоннице;
  • укрепляет стенки сосудов;
  • содержит натуральные антиоксиданты, которые помогают замедлить старение;
  • облегчает суставную боль;
  • помогает нормализовать желудочную деятельность, полезен при кишечных расстройствах;
  • рекомендуется употреблять при заболеваниях печени, почек, легких;
  • снижает риск развития рака желудка;
  • обладает закрепляющими свойствами;
  • полезен для мужского здоровья.

Как и все продукты, гранат имеет противопоказания к употреблению, а именно: гастрит, язва, энтерит; геморрой или предрасположенность к запорам; индивидуальная непереносимость; аллергия; повышенная кислотность желудка.

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