Медики назвали фрукт, который полезен для сосудов

Осенью самое время включить в свой рацион гранат. В его составе содержатся витамин Р, группы В, аскорбиновая кислота, природные сахара, фитонциды, антоцианы, танин, органические соли, натрий, марганец, калий, железо и магний.
Медики называют следующие полезные свойства граната:
- повышает уровень гемоглобина;
- способствует нормализации давление крови и уменьшает симптомы вегетососудистой дистонии;
- положительно влияет на нервную систему и помогает уменьшить последствия стресса, а также поможет при бессоннице;
- укрепляет стенки сосудов;
- содержит натуральные антиоксиданты, которые помогают замедлить старение;
- облегчает суставную боль;
- помогает нормализовать желудочную деятельность, полезен при кишечных расстройствах;
- рекомендуется употреблять при заболеваниях печени, почек, легких;
- снижает риск развития рака желудка;
- обладает закрепляющими свойствами;
- полезен для мужского здоровья.
Как и все продукты, гранат имеет противопоказания к употреблению, а именно: гастрит, язва, энтерит; геморрой или предрасположенность к запорам; индивидуальная непереносимость; аллергия; повышенная кислотность желудка.
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