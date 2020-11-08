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У Пашиняна опровергли слухи о его отставке после обострения в Нагорном Карабахе

08.11.2020

Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. 

Об этом на своей странице в Facebook заявила его пресс-секретарь Мане Геворгян.

“Новость об отставке премьера РА Николы Пашиняна – дезинформация и не соответствует действительности”, – написала она. 

Отметим, накануне появилась информация о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за продолжающейся эскалации между военнослужащими Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха.

Напомним, ранее Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Нагорном Карабахе.

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