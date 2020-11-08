У Пашиняна опровергли слухи о его отставке после обострения в Нагорном Карабахе

Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне продолжающихся боев в Нагорном Карабахе не соответствует действительности.
Об этом на своей странице в Facebook заявила его пресс-секретарь Мане Геворгян.
“Новость об отставке премьера РА Николы Пашиняна – дезинформация и не соответствует действительности”, – написала она.
Отметим, накануне появилась информация о том, что Пашинян якобы подал в отставку из-за продолжающейся эскалации между военнослужащими Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее Алиев назвал письмо Пашиняна Путину признанием поражения Армении в Нагорном Карабахе.