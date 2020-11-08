Масштабное ДТП с наездом на людей в Харькове: открыто уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство из-за масштабной ДТП в центре Харькова, в результате которой трое пострадавших в тяжелом состоянии были госптилазовани. Среди пострадавших есть мальчик 9 лет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

“Следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Сегодня в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Сообщение о ДТП на проспекте Науки поступило в полицию 7 ноября около 16:10. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля “Volkswagen” не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.