На Черкасщине пациенты массово врут скорым о COVID-19

На Черкасщине COVID-19 массово болеют работники скорой, в частности, из-за того, что пациенты скрывают свои симптомы, когда вызывают медицинскую помощь.

Об этом сообщается в материале «24 канала«. Так, в одном из таких случаев женщина вызвала скорую из-за боли в животе, а не из-за новой инфекции. Она сказала, что не лежала в больнице и не контактировала с больными. Уже на месте оказалось, что у нее подтвержденный коронавирус.

По словам диспетчера Валентины Тищенко, пациенты хитрят, когда общаются со скорой. «Мы это понимаем, потому что они хотят, чтобы только выехала бригада скорой помощи», – отметила она.

По словам медиков, некоторые пациенты проявляют агрессию, ведут себя грубо, не хотят надевать маски.

Например, фельдшера Людмилу Касьян инфицированный коронавирусом пациент со своим братом заблокировали в квартире. Они не слышали объяснений медика, требовали только госпитализации.

«Начали говорить, чтобы занижали показатели, чтобы транспортировали. Я отказалась, брат начал стучать кулаками в стену. Мне пришлось нажать кнопку SOS», – вспомнила она.

Есть и такие пациенты, которые, наоборот, преувеличивают свои симптомы. Тогда врачи тратят время только на то, чтобы констатировать насморк или температуру.

«Это отнимает время, а другие пациенты именно сейчас ждут, потому что я должна проводить какой-то разговор», – рассказала фельдшер Елена Гладкая.

Медики пояснили, что пациент с коронавирусом должен обращаться прежде всего к семейному врачу. Но из-за того, что не все медики добросовестны и выезжают на вызов, люди в панике вызывают скорую.

«Все патологии, связанные с температурами, с COVID-19, – это семейная медицина. Температура 37,4 – это не скорая. Вы перегружаете нашу работу этими вызовами», – отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Журналисты добавили, что в Черкасской области каждая вторая бригада скорой была на самоизоляции. Из 1300 работников – 130 переболели COVID-19, некоторые даже по два раза.