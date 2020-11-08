Катерина Осадча показала свою справжню красу без макіяжу

Незмінна ведуча телепрограми “Світське життя”, відома телезірка, чудова матуся та просто красива жінка — Катя Осадча, надзвичайно вдало вміє показати природу на своїх фотознімках. Вона часто ділиться красивими світлинами зі своїми прихильниками й не забуває показувати себе красивою і без грама косметики на обличчі.

Нещодавно у профілі ведучої з’явився черговий кадр, на якому вона постала у красивій коричневій сукні з квітковим принтом посеред жовтогарячого осіннього листя. На фотознімку Катерина злегка посміхається і сповна показує свою природну красу. Всі кольори чудово заграли на знімку телеведучої. Осадча виглядає, як справжня жінка-осінь. Саме так у своїх коментарях до даного фотознімка її називають підписники.

Шанувальники вражені красою знімка і Каті, зокрема. Вони пишуть слова захоплення й залишають безліч красивих компліментів на адресу Катерини Осадчої.