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В «Динамо» еще два игрока заразились COVID-19 – СМИ

08.11.2020

Команда Мирча Луческу перед главным дерби чемпионата недосчитается полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева, сообщает Meta-ratings.

Оба футболиста «Динамо» сдали положительные тесты на COVID-19. 

Таким образом, всего в команде насчитывается 12 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

Отметим, что 6 ноября коронавирус был выявлен у генерального директора донецкого «Шахтера» Сергея Палкина.

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