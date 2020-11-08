В «Динамо» еще два игрока заразились COVID-19 – СМИ

Команда Мирча Луческу перед главным дерби чемпионата недосчитается полузащитников Владимира Шепелева и Богдана Леднева, сообщает Meta-ratings.

Оба футболиста «Динамо» сдали положительные тесты на COVID-19.

Таким образом, всего в команде насчитывается 12 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга.

Отметим, что 6 ноября коронавирус был выявлен у генерального директора донецкого «Шахтера» Сергея Палкина.