В Германии более 23 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки

В Германии фиксируют рост количества больных COVID-19. Согласно обнародованным в субботу, 7 ноября, данным Института Роберта Коха, в течение последних 24 часов органы здравоохранения сообщили про 23 399 новых случаев заражения коронавирусом.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Нынешнее количество заражений существенно превышает зафиксированный накануне предыдущий рекорд — 21 506 случаев.

Между тем число зарегистрированных смертей в связи с коронавирусом за сутки увеличилось на 130. Этот показатель значительно ниже зафиксированного в середине апреля рекордного показателя, когда в течение суток было зарегистрировано 315 смертей. Всего в Германии в связи с коронавирусом умерли уже 11 226 человек, говорится в сообщении.

Как пояснили эпидемиологи из Института Роберта Коха, потребуется от двух до трех недель, чтобы на показатели количества инфицированных повлияли меры введенного со 2 ноября частичного локдауна в стране.

С начала пандемии сотрудниками Института Роберта Коха было зарегистрировано в общей сложности 642 488 случаев инфицирования Sars-CoV-2 в Германии, говорится в сообщении.