Ездил на заработки, говорил о демонах: в МВС сообщили подробности резни в Кривом Роге

Резню в Кривом Роге, в ходе который погибли двое, а ранения получили восемь человек, совершил, скорее всего, психически нездоровый человек.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что сотрудники патрульной полиции немедленно прибыли на вызов по 102 на место происшествия. Человек, который позвонил копам, сообщил, что «какой-то ненормальный нападает на улице с ножом на людей», написал заместитель главы МВД.

Полицейские осмотрели близлежащие улицы и задержали мужчину с окровавленным ножом.

Им оказался 29-летний житель Кривого Рога Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что «он от Бога», отметил Геращенко.

«Убийца, со слов его родных, ездил на заработки в Чехию. Год назад он вернулся оттуда другим человеком. Стал говорить о каких-то демонах. Но вел себя не агрессивно», – написал Геращенко.

Он добавил, что во время неотложного обыска в комнате, где проживал убийца, на стенах были обнаружены странные концентрические рисунки.

Заместитель главы МВД подчеркнул, что эксперты в психиатрии попробуют дать оценку этим изображениям.





«К сожалению, наука пока не нашла способа определить заранее, как и почему человек становиться психически ненормальным и в какой именно момент он становится смертельно опасным для окружающих настолько, что его нужно держать под замком, оказывая психиатрическую помощь», – отметил Геращенко.

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