Кому в Украине платят 25 тысяч за работу на дому: самые популярные вакансии

В Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам (25 тысяч гривен) и менеджерам по продажам (20 тысяч гривен).
Об этом говорится в статистике, которую по просьбе OBOZREVATEL предоставили аналитики Jooble. В среднем же зарплаты составляют от 10 до 25 тысяч гривен.
Самые популярные вакансии:
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Диспетчер на дому – 10000 грн;
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Оператор call-центра – 15000 грн;
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Преподаватель/репетитор английского языка – 17000 грн;
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Картограф – 17000 грн;
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Менеджер по продажам – 20000 грн;
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Контент-менеджер – 10000 грн;
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Менеджер по туризму – 15000 грн;
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Логист удаленно – 9000 грн;
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IT Sales manager – 25000 грн;
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SMM-специалист – 12000 грн.
Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.