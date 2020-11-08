Mitsubishi розробить два нові електромобілі

Компанія Mitsubishi в найближчі кілька років розробить і випустить на ринок три нові гібридні автомобілі, а також два нові електромобілі. Перший з цих електрокарів з’явиться у продажу до березня 2022 року.

Перший новий електрокар Mitsubishi буде розроблятися в Китаї. Другим електромобілем буде невеликий сіті-кар. У його створенні візьме участь Nissan, у якого з Mitsubishi альянс.

Крім того, відомо, що до кінця 2020 року закінчиться серійне виробництво Mitsubishi i-MiEV. Це перша “зелена” модель в лінійці Mitsubishi і перший повністю електричний серійний електромобіль в світі. Причина – поганий попит.

Що ж стосується гібридних моделей, то першим з них з’явиться Mitsubishi Eclipse Cross. Його продажі почнуться до кінця поточного року.

Гібридну силову установку отримають також кросовер Outlander нового покоління і мінівен Xpander (цей мінівен продаються в Південно-Східній Азії).