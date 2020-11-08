Уряд розповів, коли українцям дозволять жити у Чорнобильській зоні

Українці зможуть повернутись до Чорнобильської Зони відчуження через 50-60 років.

Однак проживати дозволять лише у 30-кілометровій зоні, натомість 10-кілометрова територія навколо АЕС назавжди залишиться непридатною для людини. Про це повідомляють на сайті ua.news.

«У 10-кілометровій зоні ніколи не будуть жити люди, але 30-кілометрова повинна стати звичайною українською землею без обмежень через 50-60 років. За нашими прогнозами, за цей час радіоактивність елементів і конструкцій значно знизиться, а надзвичайно активні елементи укриють у геологічному сховищі», – зазначив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський виданню Фокус.

Раніше Чорнобильська АЕС домовилася з Корейським інститутом досліджень атомної енергії про дезактивацію радіоактивних фрагментів бетону та металу на ЧАЕС. Тим часом українські фахівці вперше провели на території зони відчуження в Чорнобилі випробування автономного робота Boston Dynamics «SPOT».