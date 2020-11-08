7 видов рака, развивающихся на фоне употребления алкоголя

Ученые назвали 7 видов рака, которые могут развиться на фоне употребления алкоголя. Как показало недавнее исследование, если говорить об угрозе возникновения заболевания, то безопасной порции спиртного не существует.

Новая научная работа объединила несколько независимых экспериментов. Как установили ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии, в 2012 году алкоголь стал причиной около полумиллиона смертей от рака или 5,8% от всех случаев летальных исходов. Больше остальных здоровье подрывают люди, которые пьют часто и много. Впрочем, и остальным привычка приносит вред. В ходе исследования удалось подтвердить, что алкоголь способен спровоцировать как минимум 7 видов рака. Угрожающие смертью образования могут появиться в печени, толстой и прямой кишке, пищеводе, молочной железе, ротовой полости и горле. Например, при употреблении даже небольшого количества алкоголя риск развития онкологии груди возрастает на 16% в сравнении с людьми непьющими. Чем чаще женщина выпивает, тем стремительнее угроза увеличивается.

Как отметили ученые, в настоящее время они продолжают исследование. В будущем авторы работы намерены узнать, как именно алкоголь провоцирует онкологию. По одной из гипотез, спиртное повреждает ДНК. Профильные специалисты рекомендуют людям, чтобы снизить риски, полностью отказаться от спиртного.

: Новости Ю