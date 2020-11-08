Украина вошла в топ-10 мирового рейтинга по больным COVID-19

Украина оказалась на 10 месте среди других государств мира по количеству подтвержденных случаев коронавируса, которые были обнаружены в течение суток 6 ноября.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Напомним, что утром 7 ноября стало известно о новом антирекорде по ежедневному приросту больных COVID-19 украинцев – сообщалось о 10 746 новых случаев.

Так, впереди нашей страны оказались Германия (17 тысяч новых зараженных), Россия (более 20 тысяч), Бразилия (21 тысяча), Великобритания (почти 25 тысяч), Польша (27,8 тысячи), Италия (почти 40 тысяч), Индия (более 46 тысяч), Франция (86,8 тысячи) и США (более 124 тысяч).

По количеству летальных исходов в этот день Украина оказалась на 14 месте. В частности, за минувшую пятницу от последствий коронавирусной болезни умерли 187 пациентов. В то же время 8685 украинцев тогда смогли побороть недуг.

Кроме этого, среди указанных 10 государств меньше всего тестов в целом было сделано именно в Украине.

Подчеркнем, что в настоящее время коронавирусом в мире болеют 13,4 млн человек, вылечились 35,5 млн, умерли – 1,2 млн жителей планеты.