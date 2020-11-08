Повінь – зміна системи

Menu
Close

У детей меньше антител к коронавирусу, но они реже перезаражаются – ученые

08.11.2020

После COVID-19 у детей вырабатываются более слабые антитела к коронавирусу, чем у взрослых, но они меньше уязвимы к повторному заражению.

К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета (США), передает Daily Mail. Кроме того, дети остаются заразными в течение более короткого периода времени, чем взрослые, выяснили исследователи.

Они проанализировали плазму – богатый иммунными клетками чистый компонент крови – 32 взрослых и 47 детей, которые поступили в две больницы в Нью-Йорке в разгар пандемии.

Шестнадцать детей были госпитализированы с MIS-C (воспалительный синдром). У других были легкие или бессимптомные случаи COVID-19. Среди взрослых госпитализированных было 13.

У всех взрослых и детей был иммунный ответ на инфекцию, но он очень четко различался в зависимости от того, к какой возрастной группе относился человек.

«Мы обнаружили, что у детей был совершенно особый тип реакции», – сказала ведущий автор исследования, доктор Донна Фарбер.

Она объяснила, что существует несколько различных типов антител, и то, какие из них развиваются в каком количестве, может многое рассказать о том, какой вид инфекции и какой иммунитет будет у пациента.

Плазма как взрослых, так и детей содержала иммуноглобулин G (IgG), тип антител, который вырабатывается позже в ходе инфекции и с большей вероятностью обеспечивает длительную иммунную защиту.

У взрослых также был иммуноглобулин M (IgM), тип антител, который образуется раньше в ходе инфекции. Но у детей этого иммунного белка было очень мало.

В детской плазме также было меньше признаков антител, которые образуются в ответ на фрагменты белков коронавируса, которые остаются в потоке крови после того, как вирус заражает и убивает клетку.

«У ребенка не так много умирающих клеток и не так много вирусов», – пояснила ученая. Так, без широко распространенной инфекции дети, вероятно, будут менее заразными. Доктор Фарбер считает, что они не могут быть «массовыми переносчиками» болезни.

Читайте також:   «Не знаю жодних Новороссий, Недороссий!» Воїн ОС вразив мережа відвертим визнанням

«Низкий уровень ответа отражает то, что они избавились от вируса: либо благодаря устойчивому врожденному иммунитету, либо, согласно другому предположению, у них могла быть перекрестная реакция [антител] от других коронавирусов», – добавила ученая.

Карта распространения коронавируса в мире:

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *