Обстріл консульства Азербайджану в Харкові має політичне коріння, – консул

Обстріл консульства Азербайджану в Харкові має політичне коріння.

Про це заявив почесний консул Азербайджану в Харкові Афган Салманов.

«Очевидно, що інцидент має політичне коріння, оскільки останнім часом, як тільки почалася гаряча фаза війни в Карабасі, на почесне консульство Азербайджанської республіки в м. Харків почалися хуліганські нападки.

Це всілякі образи під час проведення нами різних заходів», – заявив Салманов. За його словами, образи особливо посилилися після того, як на стіні почесного консульства в Харкові з’явився Стенд пам’яті про загиблих у Гянджі.

«Але ми навіть не могли припустити, що в Україні вірмени зможуть застосувати зброю. Адже одна справа облити борщем посольство України в Єревані, хоча і це вандалізм, і зовсім інша справа – обстріляти зі зброї почесне консульство Азербайджанської Республіки в м. Харків, в Україні. Це підло, низько і злочинно – втягувати Україну в відносини Вірменії та Азербайджану», – йдеться в коментарі посла.

Як підкреслив Салманов, ці дії людей, що напали вночі, виходять далеко за рамки хуліганства, оскільки мають зовсім інші мотиви. «Але я відкрито заявляю: нас не налякати! Азербайджанці воюють за праве діло – відстоюють свою землю на своїй території і не зазіхають на чуже», – підсумував консул.