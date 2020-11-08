Специи, которые борются с воспалением и помогают худеть

Благодаря своему противовоспалительному действию эти две специи улучшают функционирование кишечника и помогают похудеть – речь идет об имбире и куркуме.

Немецкий врач Микаэла Акст-Гадерманн советует употреблять две специи – имбирь и куркуму, которые эффективно борются с воспалением в организме. Это важно для здоровья кишечника и похудения, заявила специалист на портале Focus.de.

«Организм имеет тенденцию накапливать жировую ткань при воспалении. С другой стороны, избыток жира сам способствует воспалительным процессам. Имбирь и куркума блокируют образование воспалительных веществ», – утверждает медик.

По словам специалиста, эксперименты на животных показали, что куркума может предотвратить воспаление кишечника. Также во время этих испытаний было обнаружено, что потребление данной специи дает эффект похудения, поскольку ее активный ингредиент куркумин буквально плавит жировые клетки. Акст-Гадерманн настоятельно рекомендует добавлять куркуму в повседневные блюда и напитки.

Имбирь, говорит она, имеет очень похожий эффект, к тому же он ускоряет обмен веществ.

«Употребляйте ежедневно кусочек имбиря размером около одного сантиметра», – поделилась советом эксперт.