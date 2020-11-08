Байден обратился к народу как президент

Получивший большинство голосов на президентских выборах США сенатор-демократ Джо Байден выступил с обращением к американскому народу.

Он сделал это в своем родном городе Уилмингтон.

Байден пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

«Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять. Я не собираюсь делить штаты на демократические и республиканские — есть только Соединенные Штаты, — заявил он.

Как отметил Байден, он шел на этот пост, «чтобы восстановить душу Америки, вернуть хребет нашей нации, среднему классу, и снова сделать Америку уважаемой во всем мире».

Он поблагодарил свою семью и жену и отметил, что удостоился чести работать с первым афроамериканским вице-президентом, также имеющим индийское происхождение.

«Не говорите мне, что это невозможно в Соединенных Штатах Америки», — сказал Байден.

Также сенатор отметил, что США можно охарактеризовать одним словом — «возможности».

«Мы всегда смотрим вперед и будем создавать рабочие места, лечить болезни, никто не будет оставлен позади, никогда Америка не сдастся», — уверил Байден.