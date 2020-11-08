ПриватБанк не дает украинцам снять наличку

Клиент ПриватБанка пожаловался, что не может снять наличные средства со счета своего предприятия для погашения кредита как физическое лицо.

Об этом свидетельствует его отзыв, опубликованный на сайте Минфина.





«Уже сутки не могу со своего предприятия выплатить дивиденды, чтобы погасить кредит как физическое лицо. Если банк не может осуществить операцию по хозяйству, то почему работники банка мне звонят круглосуточно и требуют погашения кредита», — написал он.

Служба поддержки ПриватБанка в ответе на жалобу подсказала мужчине, где можно посмотреть список документов, необходимых для осуществления платежа.

«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения.

В Приват24 для бизнеса меню «Бухгалтеру» — «Документы корпоративного клиента» — «Снятие наличных» вы можете видеть замечания и рекомендации по поданных документов для проведения данного платежа», — указано в сообщении.

Однако после этого клиент ПриватБанка сообщил, что после подачи всех документов их обработка выполнена не была.

«Подкрепили все документы которые назвал сотрудник банка, выполнили все рекомендации относительно документов еще вчера. Документы не обработаны, хотя регламент обработки исчерпан !!!!», — написал он.