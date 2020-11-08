Масштабну аварію в Харкові розслідуватиме прокуратура

У зв’язку з масштабною аварією в Харкові прокуратура відкрила провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження).

Про це в суботу, 7 листопада, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Уточнюється, що водій на цей час затриманий за ст. 208 КПК України.

“Вирішується питання про остаточну кваліфікацію та повідомлення про підозру.

Також вирішується питання про направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

Водієві проведено огляд на предмет наявності алкоголю або наркотичних речовин у крові, найближчим часом будуть отримані результати. Проводяться необхідні слідчі дії.