В Італії приватна компанія модернізувала культове купе Ferrari 308

Жорсткі норми безпеки змусили відмовитися від фірмових фар, що висуваються. Тепер на їх місці світлодіодні смужки ходових вогнів, а головне світло з галогеновими модулями останнього покоління переїхав на перероблений бампер.

Майстерня Maggiore організована італійцем Джанлукою Маджоре в минулому році – і це її перший проект. Почати в бюро вирішили з будівлі 308M на базі культового купе Ferrari 308, яке випускалося протягом десяти років з 1975-го. В якості основи залишили оригінальне, але модернізоване шасі, кузовні панелі замінили вуглепластиковим компонентами, інтер’єр переробили з використанням сучасних матеріалів, а заводський мотор V8 2.9 відновили і допрацювали. Відзначимо, що в ательє не обмежаться одним екземпляром і планують поставити збірку подібних авто на потік.

Решітка на кришці двигуна – заводська, але в центр вшиті вікно з плексигласу, як на сучасних Ferrari. Бічні вікна замінені вуглепластиковим повітрозабірниками. Ліхтарі, зібрані на світлодіодних компонентах, – сучасна інтерпретація оригіналу.

Новий обвіс з вуглепластика розроблений в партнерстві з голландською студією дизайну Стефана Шолта, який має досвід співпраці з Mini. З композиту виконано практично все, включаючи кришку двигуна і дифузор. Двері залишилися алюмінієвими з міркувань безпеки, але за бажанням замовника їх теж замінять на полегшені. За технічну частину відповідала фірма Italtecnica, яка 30 років працює в області автоспорту, а також реставрують цивільні автомобілі. Колія спереду розширена на 50 мм, ззаду – на 100. Підвіска матиме регульовані амортизаторами і пружини Koni.

Гальма – чотирьохпоршневі супорти Brembo і ротори на 280 мм. Зусилля збільшено на 50% і розподіляється електронно. Колеса нові, але виконані в автентичному дизайні. Розмірність шин – 225/45 R17 спереду, 255/40 R17 ззаду.

Механіки розібрали мотор і зібрали його на нових компонентах. Оригінальні гільзи замінили на збільшені, поршні – на ковані з графітовим покриттям і модифікованої головкою. Також агрегат зі збільшеним до 3,1 л об’ємом отримав нові високопродуктивні клапани і спортивні розподільчі вали, а уприскування палива тепер регулюється електронним блоком. Випускна система виконана з нержавіючої сталі. В результаті віддача італійської «вісімки» виросла з 255 до 300 к.с. (І 300 Н • м). П’ятиступінчаста «механіка» теж отримала обновки – гоночне зчеплення і полегшений маховик. Динамічні характеристики не розголошуються.

Інтер’єр оздоблений шкірою Maharam і оновлений сучасними елементами, вписаними в оригінальний дизайн. За панеллю прихований дисплей медіасистеми розробки компанії Delta Sigma. Набалдашник селектора коробки – з італійського мармуру.

Всередині, крім шкіри, широко застосовані алюміній і алькантара. Центральна тунель – вуглепластикова. Ергономіка поліпшена за рахунок нової архітектури обшивок дверей, також виконаних з композиту. В ательє кажуть, що рестомоди будуть кастомізуровати під кожного клієнта індивідуально аж до найдрібніших деталей. Також передбачений комплект оригінальних аксесуарів, одягу і сумок. Збірку налагодять в італійському містечку Форте-дей-Мармі. Оновлення автомобіля «під ключ» обійдеться приблизно в € 500 000. Відзначимо, що оригінальне купе Ferrari 308 в Європі можна знайти за € 70 000 євро.