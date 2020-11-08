Будущий рынок вакцин против Covid-19 оценивается в 10 миллиардов долларов в год

Такие оценки озвучили аналитики, исходя из ее стоимости в 20 долларов за дозу.

Как пишет «Обозреватель», об этом сообщает The Gurdian со ссылкой на исследование Morgan Stanley и Credit Suisse.

По мнению отраслевых экспертов, будущий рынок вакцин против Covid-19 может составить более 10 миллиардов долларов (7,6 миллиарда фунтов стерлингов) годовой выручки для фармацевтических компаний, хотя некоторые производители лекарств пообещали предоставлять свои вакцины на некоммерческой основе.

Расчеты аналитиков Morgan Stanley и Credit Suisse предполагают, что людей нужно будет вакцинировать каждый год, как и при традиционной прививке от гриппа, при средней цене 20 долларов за дозу вакцины против Covid-19. Цены варьируются от 3 до 37 долларов за дозу.

Мэтью Харрисон, аналитик Morgan Stanley, считает, что даже если только те, кто получает ежегодную прививку от гриппа, будут делать прививку от Covid-19, это принесет 10 млрд долларов дохода в год фармацевтической промышленности в США, Европе и других развитых странах.

Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca, сказал, что компания надеется, что вакцина против коронавируса, которую она разрабатывает с Оксфордским университетом, «будет эффективна как минимум в течение года, а может и дольше».